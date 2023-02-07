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Ekonomi

SPK'den Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yeni ilke kararları

Deprem bölgesindeki müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ile VİOP ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirilirken, açığa satış yasağının devam edeceği, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının sonlandırıldığı açıklandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.02.2023
SPK'den Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yeni ilke kararları

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı yerlerde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin duyuru ve ilke kararlarını yayımladı.

Buna göre, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri talepleri de olabildiğince gözetilerek, kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerle ilgili mevzuatta yer alan hükümler esnek bir şekilde uygulanabilecek.

Esneklik getirilmesine karar veriler uygulamalar şöyle:

"6 Şubat ve öncesi kredili olmayan bir alım emri nedeniyle müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması", "kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari yüzde 35 olması", "kredili olarak alınan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi", "6 Şubat ve öncesi açılmış VİOP pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının kredilendirilememesi", "6 Şubat ve öncesi açılmış Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin pozisyonlara yönelik sürdürme teminatı ve otomatik pozisyon kapatma oranları."

Kredili işlemlerle ilgili maddeler 10 Mart'a, VİOP ve kaldıraçlı işlemleriyle ilgili maddeler ise 24 Şubat'a kadar esnek bir şekilde uygulanabilecek.

Açığa satış yasağı devam edecek

SPK duyurusunda ayrıca, dün itibarıyla Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında geçici olarak devreye alınan uygulamalara ilişkin de değişikliklere yer verildi.

Buna göre, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına devam edilecekken, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Kararlar doğrultusunda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da açığa satış işlem yasağı kapsamında olacak. Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.

Öte yandan dün getirilen "mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabileceğine" dair uygulama da bugünden itibaren sonlandı.

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