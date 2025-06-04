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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 197,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

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Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırdı.

Öte yandan yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

ECB'nin politika faizlerinde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası (ECB), Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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