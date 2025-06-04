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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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Ekonomi

SPK'den Cumhurbaşkanlığı personeline finansal okuryazarlık eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
SPK'den Cumhurbaşkanlığı personeline finansal okuryazarlık eğitimi

İstanbul

SPK açıklamasında, Kurulun finansal okuryazarlık kapsamında konferans ve seminerlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelge kapsamında, finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılmasına yönelik 3 Haziran 2025 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirilmiştir."

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