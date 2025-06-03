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Ekonomi

Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak

İstanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

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Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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