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Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinin 2023 ve 2024 yıllarında hızlı büyüdüğünü belirterek, "Artık Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi. Şimdi görev, soğuma dönemini akıllıca atlatmaktır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi" Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Reşetnikov, başkent Moskova'da Rusya Federasyon Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da tüketici talebindeki büyümenin yavaşladığını dile getiren Reşetnikov, giderek daha fazla sektörde üretim düşüşü gözlemlediklerini ifade etti.,

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Reşetnikov, hane halkı gelirlerindeki artışın da tüketimden ziyade tasarruflara yönlendirildiğini belirterek, "İstatistikler enflasyonda gözle görülür bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ekonomi 2023 ve 2024'te hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti. Artık Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi. Şimdi görev, soğuma dönemini akıllıca atlatmaktır." dedi.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

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