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Ekonomi

SPK, portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye şartlarını artırdı

SPK'nın "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Murat Aslan   | 27.05.2021
SPK, portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye şartlarını artırdı

Istanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), portföy yönetim şirketlerinin kuruluş şartında yer alan en az 2 milyon liralık başlangıç sermayesi şartını 6 milyon liraya yükseltti.

SPK'nın "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi şartı 2 milyon liradan 6 milyon liraya yükseltildi.

Yönetilen portföy büyüklüğüne göre asgari özsermaye tutarlarında da değişikliğe gidilen tebliğde; asgari özsermaye tutarı 200 milyon liraya kadar olan portföy büyüklüğü için asgari 6 milyon liraya, 200 milyon lira ila 1 milyar liralık portföy büyüklüğü için 8 milyon liraya, 1 milyar lira ila 7,5 milyar liralık portföy büyüklüğü için 10 milyon liraya ve 7,5 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü için asgari 20 milyon liraya çıkarıldı.

Tebliğde, yönetilen portföy büyüklüğünün 15 milyar lirayı aşması halinde 15 milyar lirayı aşan tutarın yüzde 0,02'si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerektiği aktarılarak, şirketin özsermaye tutarının 40 milyon lirayı aşması halinde ise ilave özsermaye şartının aranmayacağı ifade edildi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ ile, yürürlüğe giriş tarihinden önce kuruluş izni alan şirketlerin en geç 31 Aralık 2021'de söz konusu hükümlere uyum sağlamalarının zorunlu olduğu bildirildi.

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