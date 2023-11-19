Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,964.00
BTC/USDT
36,671.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri Sderot kentinden görülüyor
logo
Ekonomi

SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında 166,7 milyar lira alacağını yapılandıran Kurum, ekim ayı itibarıyla 25 milyar liranın üzerinde tahsilat yaptı.

Özcan Yıldırım  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 166,7 milyar lira borç yapılandırmasının 25 milyar liranın üzerindeki bölümünü ekim ayı itibarıyla tahsil etti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuruları 3 Temmuz'da sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ye, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvurdu.

Kuruma toplam 166,7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 dört taksit ödemelerinin ardından ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.

Sonraki aylarda yapılacak tahsilatlar ve deprem bölgesi ertelemelerinin de yapılacağı dikkate alındığında Kurumun, borç yapılandırma kapsamındaki tahsilat tutarının daha da artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
Dereli selin ardından 3 yılda adeta kabuk değiştirdi
Malatya'da 3 bin 700 esnaf ticarete dönebilmek için konteyner bekliyor
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukat Ahmet Gün'ün ifadesine ulaşıldı
Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emeklilerin aylık ödeme tarihleri değişmedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet