Ekonomi

SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.

Utku Şimşek  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak

Ankara

SGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
