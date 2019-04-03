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Ekonomi

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Enes Duran   | 03.04.2019
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) yılın ikinci dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 6-7 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuyla serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 15 Mayıs itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 8 Nisan-6 Mayıs, tekrar katılacaklar için 6 Mayıs-14 Haziran olarak belirlendi.

Sınavlar, 6-7 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.


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