Ekonomi

Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının açılmasına devam ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının tekrar açılmaya başladığını belirterek, "Alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Seda Tolmaç  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının açılmasına devam ediliyor

Ankara

Bakan Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının tekrar açılmaya başladığını belirterek, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı Bakanlıkça hızla harekete geçildiğini bildirdi.

Şap Enstitüsünce söz konusu yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğine dikkati çeken Yumaklı, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığını, hayvan pazarlarının da tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

"14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edildi"

Yumaklı, bu süreçte, enstitü tarafından üretilen 14 milyon doz aşının 81 ilde sahaya sevk edildiğine işaret ederek, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

İlk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını bildiren Yumaklı, bu hafta ise 14 ildeki pazarların da açıldığını vurguladı.

"Aşının etkisiz olduğu yönündeki iddialar asılsız"

Yumaklı, bu illerin Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki pazarların açılmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddialar ise asılsız."

