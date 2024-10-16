Dolar
34.23
Euro
37.28
Altın
2,675.19
ETH/USDT
2,608.50
BTC/USDT
66,926.00
BIST 100
8,845.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında konuşuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Diyarbakır’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. Malatya’dan yayındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen deprem meydana geldi. -VTR
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 75. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress-IAC) Axiom Space, SpaceX ve Airbus gibi uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü.

Zeynep Duyar  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, bu yıl İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen IAC'yi ziyaret etti. Burada bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Kacır, Birleşik Arap Emirlikleri Spor Bakanı ve Uzay Ajansı Başkanı Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ile görüştü. Görüşmede, her iki ülkenin uzay ve uydu teknolojilerindeki ortak projeleri ele alındı.

Bakan Kacır'ın, Axiom Space, SpaceX ve Airbus şirketi yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmelerde ise uydu ve uzay araçları, fırlatma sistemleri, uzay misyonları, ortak keşifler ve bilimsel araştırma projeleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kongrede Türkiye Uzay Ajansı (TUA) da Türkiye'yi temsilen bir stant kurdu. Türkiye pavilyonunda uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumlar ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini anlatırken, TUA ve TÜBİTAK UZAY tarafından 2026 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek 77. IAC'nin tanıtımı da yapıldı.

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Kapıkule'de otobüs yolcularının bekleme sürelerini azaltacak proje uygulamaya geçti
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararını değerlendirdi
MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlularını etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İtalya'da uzay alanında önde gelen firmaların yetkilileriyle görüştü

Bakan Kacır, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ni ziyaret etti

İtalya'da İsrail milli futbol takımının maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile Ukrayna'yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Papa'nın özel temsilcisi Kardinal Zuppi ile Ukrayna'yı görüştü
UNIFIL saldırıları: İsrail sınırı aştı mı?

UNIFIL saldırıları: İsrail sınırı aştı mı?
OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet