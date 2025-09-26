Dolar
41.57
Euro
48.54
Altın
3,745.80
ETH/USDT
3,887.10
BTC/USDT
108,977.00
BIST 100
11,267.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex 2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex-2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'nda yeteneklerini sergiledi.

Barış Seçkin  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex 2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Taranto

İtalya'nın Taranto Körfezi açıklarında ev sahipliği yaptığı, 22 Eylül'de başlayan tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Alemdar katıldı, İngiltere ve Yunanistan'dan unsurlar da yer aldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci ve basın günü etkinliği çerçevesinde gerçeğe yakın koşullarda satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıyı tespit etme ve kurtarma operasyonu senaryosu canlandırıldı.

İleri teknolojilere sahip TCG Alemdar tarafından daha önce konumu tespit edilen denizaltıdan bu tatbikatta sadece TCG Alemdar bünyesinde bulunan personel kurtarma sistemi "kurtarma çanı" ile personelin çıkarılması işlemi icra edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tatbikat senaryosuna göre denizden çıkarılan kazazedelere Türk ve İtalyan sağlık ekiplerince, üst düzey sağlık imkanlarına sahip TCG Alemdar’da tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

"Bu tatbikatta büyük başarılara imza attık"

TCG Alemdar Komutanı Yarbay Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “TCG Alemdar olarak İtalya'da icra edilen denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerine iştirak etmekteyiz. Tatbikatın amacı, uluslararası işbirliği sağlayarak kurtarma operasyonlarına destek sağlamak.” dedi.

TCG Alemdar'ın, üstün teknoloji kurtarma cihazlarıyla Akdeniz Havzası'ndaki en önemli kurtarma gemilerinden olduğunu belirten Yarbay Arslan, şunları kaydetti:

"1. sınıf dalgıç personel tarafından icra edilen kurtarma çanı, uzaktan kumanda su altı aracı ve atmosferik dalış sistemleriyle bu tatbikatta büyük başarılara imza attık. Tatbikat, bizim tecrübelerimizi artırmakla beraber müttefiklerimize sahip olduğumuz kurtarma imkanlarını da göstermemizi sağladı. TCG Alemdar, milli görevler ve uluslararası görevlerde her zaman için göreve hazır olacağını gösterdi."

TCG Alemdar Kurtarma Harekat Subayı 1. Sınıf Dalgıç Berat Şen de denizaltıdan personel kurtarma faaliyetlerinde her saniyenin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugüne kadar almış olduğumuz zorlu eğitimlerle denizaltıda mahsur kalmış kazazedelere en kısa sürede ulaşıp onları sağ salim kurtarabilmek için hazırlandık. Bugün burada bu tatbikat sayesinde yabancı unsurlarla birlikte eğitim yapabilme, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve birlikte çalışabilme konularında önemli deneyimler edindik." ifadelerini kullandı.

TCG Alemdar’ın tatbikattaki performansı, askeri gözlemciler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex 2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı

TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex 2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı

İtalya Savunma Bakanı Crosetto "2 fırkateyn" ifadelerine açıklık getirdi

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Anadolu Görev Grubu "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Anadolu Görev Grubu "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
İtalya'da aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı

İtalya'da aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı
İtalya'da Gazze için genel greve gidildi

İtalya'da Gazze için genel greve gidildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet