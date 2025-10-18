Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,881.40
BTC/USDT
107,155.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Sakaryalı ve Afrikalı iş insanları ikili ticaret görüşmesi yaptı

Sakaryalı iş insanları, Afrika'dan gelen heyetle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Emre Ayvaz  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Sakaryalı ve Afrikalı iş insanları ikili ticaret görüşmesi yaptı Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan 8 ülkeden iş insanları Sakarya'ya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince gerçekleştirilen "Sakarya-Afrika İkili İş Görüşmeleri" programında, Gine, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijer, Fildişi Sahili, Komorlar ve Moritanya'dan gelen 60 kişilik heyet, kentte otomotivden makineye, gıdadan mobilyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanlarıyla işbirlikleri kurmak için görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan, AA muhabirine, program kapsamında 8 Afrika ülkesinden 60 katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.

Programda yaklaşık 300 iş insanının buluştuğunu belirten Cihan, "Buradaki görüşmelerin akabinde fabrika ve iş yeri ziyaretleri olacak. İnşallah güzel ticaretler olacak. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ve Genel Başkanımız Burhan Özdemir'e teşekkür ediyorum. İnşallah ihracatımıza katkıda bulunuruz." dedi.

Buluşmanın sadece ticari görüşme olmadığını, dostluğun, güvenin ve ortak kalkınma vizyonunun da nişanesi olduğunu dile getiren Cihan, "MÜSİAD olarak ticareti yalnızca alım-satım faaliyeti olarak görmüyoruz. Bizim için ticaret, ülkeler arasında gönül köprüleri kurmanın, halklar arasında kalıcı ilişkiler inşa etmenin en güçlü aracıdır. Afrika, bizim için sadece büyük bir pazar değil, aynı zamanda ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz stratejik kardeş coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi
Bakan Kurum: Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti
Emine Erdoğan: '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Sakaryalı ve Afrikalı iş insanları ikili ticaret görüşmesi yaptı

Sakaryalı ve Afrikalı iş insanları ikili ticaret görüşmesi yaptı

Sapanca Gölü'nde doluluk son yağışlara rağmen istenilen seviyeye ulaşmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Arnavutluk, ülkemize ve Avrupa pazarlarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konumda

Sakarya 9 ayda ürettiği 114 bin 540 aracı ihraç etti

Sakarya 9 ayda ürettiği 114 bin 540 aracı ihraç etti
Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya'da AA'nın "Tanık" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Sakarya'da AA'nın "Tanık" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet