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Ekonomi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri temmuzda 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye (yaklaşık 200 milyar dolar) çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 08.08.2022
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda 1 Temmuz itibarıyla 10,7 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

Fon büyüklüğünün 1 Ağustos itibarıyla önceki aya göre 1,4 trilyon ruble arttığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam rezervin 12,1 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun önemli bir kısmının Rusya Merkez Bankası’nda, bir kısmının VTB ve Gazprombank’ta bulunduğu kaydedilirken, 65 milyar ruble değerindeki fonla da Sberbank ve Aeroflot hisselerine yatırım yapıldığı ifade edildi.

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