Dolar
14.37
Euro
15.62
Altın
1,987.97
ETH/USDT
2,547.30
BTC/USDT
38,509.00
BIST 100
1,977.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’da geçici ateşkesin başlamasının ardından Lviv kentindeki sivil vatandaşlar tren istasyonundan tahliye ediliyor. Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız.
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışının yaklaşık 60 milyon dolar değerine ulaştığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 07.03.2022
Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

Berlin

Merkezi Londra'da bulunan blok zinciri analiz sağlayıcısı Elliptic şirketi, Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışı miktarını açıkladı.

26 Şubat'tan bu yana Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına 118 bin işlemle toplam 59,2 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı bildirildi.

Elliptic verilerine göre, Ukrayna hükümetinin Twitter üzerinden paylaştığı hesaplara 6 Mart itibarıyla 50 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı. Ukrayna ordusunu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına da yaklaşık 9 milyon değerinde kripto para bağışı oldu.

Ukrayna'ya yapılan kripto para bağışlarının yüzde 31,2'si Bitcoin transferinden oluştu.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve gizemli dijital sanatçı Pak'ın, NFT satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını kullanarak yaklaşık 1,9 milyon dolar bağışlaması dikkati çekti.

Ukrayna hükümeti, 26 Şubat'ta resmi Twitter hesabından, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

Bu arada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alexander Bornyakov, şimdiye kadar askeri malzemeler için bu bağışların 15 milyon dolarının harcandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı

Benzer haberler

Ukrayna'da bombalardan kaçarak köye sığınan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da bombalardan kaçarak köye sığınan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Ukrayna: Ukraynalıların Rusya'ya tahliye edilmesi teklifi kabul edilemez

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı

Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı
Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış arz endişesinden kaynaklanıyor

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış arz endişesinden kaynaklanıyor
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı