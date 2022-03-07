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Ekonomi

Rusya'dan petrolüne ambargo halinde 'varil fiyatı 300 doları aşabilir' uyarısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 07.03.2022
Rusya'dan petrolüne ambargo halinde 'varil fiyatı 300 doları aşabilir' uyarısı

Moskova

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.

Avrupa’da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.

Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.

Rusya’nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Novak, Rus ordusunun Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

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