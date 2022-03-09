Dolar
14.65
Euro
16.24
Altın
1,985.86
ETH/USDT
2,745.20
BTC/USDT
42,332.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya’da haftalık enflasyon yüzde 2,2’ye çıkarak 2008’den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Emre Gürkan Abay   | 09.03.2022
Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Moskova

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Şubat-4 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Buna göre, ülkede yerli araba fiyatları yüzde 17, ev aletleri fiyatları ise yüzde 15 artarken televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10’a yakın yükseliş gösterdi.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı ise bir önceki haftaya kıyasla 1,75 puan artarak yüzde 2,2’ye çıktı ve 2008’den bu yana en yüksek haftalık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise ülkede yıllık enflasyon oranının ise yüzde 10,4 seviyesine geldiği bildirildi.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret ediyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı

Benzer haberler

Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

AP milletvekilinden, Ukrayna ve Afganistan'a 'çifte standart' uygulandığı tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna’ya silah gönderilmesi her ülkenin kendi kararı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu
DSÖ, Rusya'ya "Ukrayna'da barışçıl çözüm taahhüt etme" çağrısında bulundu

DSÖ, Rusya'ya "Ukrayna'da barışçıl çözüm taahhüt etme" çağrısında bulundu
Rusya: Ukrayna'da Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapanlar da savaşıyor

Rusya: Ukrayna'da Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapanlar da savaşıyor