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Ekonomi

Rusya'da artan bütçe açığının kapatılması için rezervler kullanılacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, düşen petrol ve doğal gaz gelirleri nedeniyle bütçe açığının artacağını belirterek, açığın kapatılması için bu yıl Ulusal Varlık Fonu’ndan 447 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) harcanacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Rusya'da artan bütçe açığının kapatılması için rezervler kullanılacak

Moskova

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’da 2025 bütçe açığı tahmininde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranın yüzde 0,5’ten yüzde 1,7’ye çıkartılmasını değerlendirdi.

Değişen petrol fiyatları nedeniyle bütçe tahminlerinde değişiklik yaptıklarına işaret eden Siluanov, “Petrol ve doğal gaz gelirlerimiz 2,6 trilyon ruble azalırken, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimiz arttı. Genel olarak bütçe açığımızın arttığını görüyoruz.” dedi.

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Siluanov, küresel piyasalardaki ve Rus ekonomisindeki gelişmeleri takip ettiklerini anlatarak, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının verilerine dayanarak, bütçe ayarlaması için Ulusal Varlık Fonu'ndan 447 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) kullanmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Siluanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı, temel mali prensiplerin 2030 yılına kadar kalacağını ve değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Rusya’nın Ulusal Varlık Fonu’ndaki likit varlıkları 1 Nisan itibarıyla 3,2 trilyon ruble (yaklaşık 39,2 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

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