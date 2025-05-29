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Dünya

Rusya: ABD, İsrail'in, Filistin devletinin kurulmasını engelleyen eylemlerini destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasını engelleyen eylemlerini desteklediğini belirterek, "Gazze'de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı. İsrail'in aldığı önlemleri kınıyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Rusya: ABD, İsrail'in, Filistin devletinin kurulmasını engelleyen eylemlerini destekliyor

Moskova

Lavrov, Rusya'nın Perm kentinde düzenlenen Avrasya Uluslararası Sosyal Siyasi Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Lavrov, ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile nükleer silah konusunda işbirliğini güçlendirdiğini ve Kuzey Kore'ye baskı kurduğunu belirterek, "Kore Yarımadası'nda ve genel olarak Avrasya bölgesinin doğusunda güvenlik alanındaki durum gittikçe zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Orta Doğu'daki duruma da dikkati çeken Lavrov, "Stratejik açıdan önemli bölge, Batı tarafından istikrarsızlığın eşiğine getirildi. ABD, zaman zaman İsrail'i eleştirse de İsrail'in, Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırı olarak Filistin devletinin kurulmasına ilişkin umut ve imkanların ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerini koşulsuz destekliyor." diye konuştu.

Rus Bakan Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı. İsrail'in aldığı önlemleri kınıyoruz. Bunlar, uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Bu, bölgenin en büyük trajedisidir." dedi.

Arktika bölgesindeki duruma işaret eden Lavrov, Batı'nın söz konusu bölgeyi askerileştirmeye ve buraya NATO'nun altyapısını konuşlandırmaya çalıştığını belirtti.

Bakan Lavrov, buna tepki verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Tüm devletlerin güvenliği ve istikrarın garanti altına alınmasından ve eşit kalkınma koşullarının sağlanmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

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