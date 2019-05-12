Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Katar, İsrail ablukasının kaldırılması için çok çaba sarf ediyor

Hamas, Katar'ın İsrail'in Gazze ablukasını kaldırmak için çok çaba sarf ettiğini belirtti.

Muhammed Macid,Zeynep Tüfekçi   | 12.05.2019
Hamas: Katar, İsrail ablukasının kaldırılması için çok çaba sarf ediyor

Gazze

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştüğü kaydedildi. 

"Katar İsrail ablukasının kaldırılması için çok çaba sarf ediyor." denilen açıklamada, "Katar Emiri, Gazze Şeridi'nde acıların dindirilmesi, ablukanın kaldırılması ve birliğin sağlanması için çok çaba harcadıklarını ve Filistin halkının haklarına ve davasına destek verdiklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

"Bu yardım birlik ve beraberliği güçlendirdi"

Heniyye'nin de Katar Emiri Al Sani'ye, Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesinden dolayı teşekkürlerini ilettiği ve bu yardımın, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

'Ulusal birlik için tüm taraflarla görüşmeye hazırız'

'Ulusal birlik için tüm taraflarla görüşmeye hazırız'

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

'Bacağımı kaybettim yaşama arzumu değil'

'Bacağımı kaybettim yaşama arzumu değil'
İsrail güçleri Gazze'de Filistinli bir balıkçıyı yaraladı

İsrail güçleri Gazze'de Filistinli bir balıkçıyı yaraladı
Gazze'de her iki kişiden biri işsiz

Gazze'de her iki kişiden biri işsiz