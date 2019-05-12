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Dünya

Tesla CEO'su Elon Musk 'pedofili' iftirasından yargılanacak

Tesla CEO'su Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'a "pedofili" suçlamasından mahkemeye çıkacak.

Betül Yürük   | 12.05.2019
Tesla CEO'su Elon Musk 'pedofili' iftirasından yargılanacak

New York

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı "pedofili" suçlamasıyla yargılanacak.

Los Angeles'ta bir mahkeme, Musk'ın İngiliz dalgıcı Vernon Unsworth'a yönelik "pedofili" suçlaması nedeniyle yargı önüne çıkmasına hükmetti.

Duruşma 22 Ekim'de

Mahkeme, duruşma gününü ise 22 Ekim olarak belirledi.

İngiliz dalgıcı '"pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek Vernon Unsworth'tan özür dilemişti.

Dalgıç Unsworth ise Losv Angeles'ta Musk'a dava açarak en az 75 bin dolar tazminat istemişti.


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