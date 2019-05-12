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Dünya

ABD'de ilaç firmalarına 'fiyat sabitledikleri' gerekçesiyle dava açıldı

ABD'de 40'tan fazla eyalet aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı.

Betül Yürük   | 12.05.2019
ABD'de ilaç firmalarına 'fiyat sabitledikleri' gerekçesiyle dava açıldı

New York

ABD'de 40'tan fazla eyalet "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle ilaç firmalarına dava açtı.

ABD medyasında yer alan habere göre, beş yıl süren bir soruşturmanın ardından 20'ye yakın ilaç firması ilaç fiyatlarını şişirmekle suçlandı.

Connecticut Başsavcısı William Tong, 40'tan fazla eyalet adına aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı.

İlaç fiyatlarını yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyorlar

Hakkında dava açılan ilaç firmaları kanser ve diyabet ilaçları da dahil 100'den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

Sık sık siyaset malzemesi yapılan Amerikan sağlık sistemi, dünyadaki en pahalı sağlık sistemlerinden biri olmasına rağmen hizmet kalitesi ve verimliliği açısından da son derece kötü olmakla eleştiriliyor.

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