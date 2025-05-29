Dolar
39.23
Euro
44.65
Altın
3,314.01
ETH/USDT
2,647.90
BTC/USDT
106,139.00
BIST 100
9,170.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'de "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" düzenlendi

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi.

Mehmet Kemal Firik  | 29.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
KKTC'de "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Diplomasi Vakfı tarafından Girne kentindeki bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ile uzmanın katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" konuları ele alındı.

Forumun kapanış konuşmasını yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, forumun ülkesi için bir fırsat olduğunu belirterek, KKTC'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Forum, cuma günü katılımcılar için düzenlenecek KKTC'yi tanıtan kültürel gezi ile son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararı Resmi Gazete'de
Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı görüştü
FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi

Benzer haberler

KKTC'de "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" düzenlendi

KKTC'de "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" düzenlendi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların tehdit ve şantajlarına asla prim vermeyeceğim

Türkiye'nin desteği ile KKTC'de Göç Yönetim Merkezi açıldı

KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti

KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet