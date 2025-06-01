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Dünya

Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 66 kişi yaralandı

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 66 kişi yaralandı

Moskova

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

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Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

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