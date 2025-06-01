Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 66 kişi yaralandı
Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.
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Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.
Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.