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Ekonomi

Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan 100 milyar metreküp gaz gönderildi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin yapıldığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan 100 milyar metreküp gaz gönderildi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayalı olduğuna işaret eden Miller, Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydetti.

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e ilk 100 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini belirten Miller, "Bu hacim, sektördeki en büyük doğal gaz sözleşmesindeki 1 trilyon metreküp doğal gazın bir kısmıdır. Sözleşme 2049'a kadar uzanıyor ve bu uzun bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Miller, "Uzak Doğu" adlı rotadan da Çin'e doğal gaz sevkiyatının başlayacağına işaret etti.

Gazprom, yıllık kapasitesi 38 milyar metreküpe ulaşan Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nı 2019'da devreye almıştı.

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