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Ekonomi

Rusya’nın dört bölgesinde İslami bankacılığın deneme süreci başladı

Rusya’nın dört bölgesinde İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan yasa yürürlüğe girdi.

Emre Gürkan Abay  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Rusya’nın dört bölgesinde İslami bankacılığın deneme süreci başladı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

İslami bankacılığa yönelik yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılık, diğer adıyla katılım bankacılığının “yasal deneme süreci” başladı.

Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.

Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleme, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse etme hakkına sahip olmayacak.

Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a çıkması beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.

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