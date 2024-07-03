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Ekonomi

Rusya Merkez Bankasının günlük yuan takas hacmi rekor seviyeye çıktı

Rusya Merkez Bankasının Çin'in para birimi yuan cinsinden takas hacmi günlük 19,5 milyar rubleyle (yaklaşık 2,7 milyar dolar) rekor seviyeye çıktı.

Emre Gürkan Abay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Rusya Merkez Bankasının günlük yuan takas hacmi rekor seviyeye çıktı

Moskova

AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre, bankanın dünkü yuan takas hacmi 17,9 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.

Bugünkü yuan takas hacmi ise 19,5 milyar rubleye çıkarken, böylelikle bankanın Ocak 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği günlük yuan takaslarında rekor seviyeye ulaşıldı.

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.

Rusya Merkez Bankası da söz konusu yaptırımların ardından günlük yuan takas limitini iki kat artırmıştı.

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