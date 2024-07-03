Rusya Merkez Bankasının günlük yuan takas hacmi rekor seviyeye çıktı
Rusya Merkez Bankasının Çin'in para birimi yuan cinsinden takas hacmi günlük 19,5 milyar rubleyle (yaklaşık 2,7 milyar dolar) rekor seviyeye çıktı.
Moskova
AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre, bankanın dünkü yuan takas hacmi 17,9 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.
Bugünkü yuan takas hacmi ise 19,5 milyar rubleye çıkarken, böylelikle bankanın Ocak 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği günlük yuan takaslarında rekor seviyeye ulaşıldı.
Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.
Rusya Merkez Bankası da söz konusu yaptırımların ardından günlük yuan takas limitini iki kat artırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.