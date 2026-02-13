Dolar
43.74
Euro
51.94
Altın
4,987.39
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,380.00
BIST 100
14,167.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, beklentileri konusunda zirve noktayı geride bıraktıklarını belirterek “Gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam edebileceğimiz konusunda daha fazla güvenimiz var.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Moskova

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15,5'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Enflasyon oranı ve beklentilerine ilişkin verileri yakından analiz etmeye devam ettiklerini anlatan Nabiullina, “Enflasyonist baskının zirvesinin geçen ay yaşandığını düşünüyoruz. Her ne kadar bizim görüşümüze göre ikincil etkiler sınırlı olsa da enflasyon beklentilerinin zirvesinin de geride kaldığını umuyoruz.” diye konuştu.

Politika faizinin seyri konusunda Rusya Merkez Bankasının temel senaryosu çerçevesinde hareket etmeye devam ettiklerini belirten Nabiullina, “Gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam edebileceğimiz konusunda daha fazla güvenimiz var.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, politika faiz oranını düşürme konusunda taahhütte bulunmadıklarını vurgulayarak gerekli kararı tüm verileri analiz ederek verdiklerinin altını çizdi.

Petrol fiyatlarıyla ilgili çeşitli risklerin bulunduğunu belirten Nabiullina, “Petrol fiyatları, mevcut seviyelerden temel senaryomuzda yer alan seviyelere geri dönmezse bu durum, döviz kanalı aracılığıyla enflasyonu hızlandırabilir. Rus petrol ihracatçıları için durum, yaptırım kısıtlamaları nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisinde inanılmaz bir devrim başardık
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Rusya: ABD ve Ukrayna ile görüşmelerin üçüncü turu 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak

Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü

Epstein'in İsrail bağlantısı tartışılırken Batı medyasının konuyu Rusya'ya yönlendirmesi eleştiriliyor

Epstein'in İsrail bağlantısı tartışılırken Batı medyasının konuyu Rusya'ya yönlendirmesi eleştiriliyor
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ta "zihniyet değişimi" yaşandığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ta "zihniyet değişimi" yaşandığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet