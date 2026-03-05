Dolar
44.00
Euro
51.10
Altın
5,069.94
ETH/USDT
2,065.00
BTC/USDT
70,995.00
BIST 100
13,078.93
Ekonomi

ECB tutanakları üyelerin olası faiz şoklarına karşı daha hazırlıklı olduklarını gösterdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin Orta Doğu'daki savaş öncesinde olası faiz şoklarına karşı hazırlıklı olduklarını ve mevcut politikanın esnekliğini koruduğunu ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
ECB tutanakları üyelerin olası faiz şoklarına karşı daha hazırlıklı olduklarını gösterdi

Berlin

ECB Yönetim Konseyinin dün ve bugün Frankfurt'ta yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda, bankanın jeopolitik riskler karşısındaki duruşu ifade edilerek mevcut faiz seviyesinin her türlü dış faktöre tepki verebilecek "yeterli esnekliği" sunduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelecekteki toplantılar için tüm seçeneklerin masada tutulduğunun vurgulandığı tutanaklarda, küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik görünüm üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

Tutanaklarda, "Söz konusu belirsizlik, önümüzdeki aylarda çeşitli risklerin nasıl şekilleneceğini gözlemlemek adına faiz oranlarının sabit tutulmasını haklı çıkarabilir. Yönetim Konseyi olası şoklara karşı hazırlıklı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Haziran 2024’ten itibaren mevduat faizini 8 kez indiren ECB, son aylardaki toplantılarında faiz indirimlerine ara vermişti.

