Almanya'da enflasyon martta enerji maliyetleriyle yeniden yükselişe geçti

Almanya’da şubat ayında gerileyen enflasyon, Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji maliyetlerindeki artışla mart ayında yeniden ivme kazandı.

Bahattin Gönültaş  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle martta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Almanya’da şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 2,7 seviyesine yükseldi. Piyasalarda beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Enflasyondaki yükselişte en büyük etken, son aylarda düşüş eğiliminde olan ancak martta yıllık bazda yüzde 7,2 artış gösteren enerji fiyatları oldu. Bu artışla birlikte, 2023 yılının sonundan bu yana ilk kez enerji kaleminde yıllık bazda yükseliş kaydedildi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,1 artarken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 0,9 ile sınırlı kalırken, hizmet sektöründeki yüzde 3,2’lik fiyat artışları enflasyon üzerindeki baskıyı korudu. Enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise martta yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.

Ekonomistler, şirketlerin artan üretim ve nakliye maliyetlerini tüketiciye yansıtmaya başlamasıyla yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 3 seviyesine yaklaşabileceği uyarısında bulunuyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan "Fiyat Beklentileri Endeksi"nin martta 20,3 puandan 25,3 puana yükselmesi de şirketlerin önümüzdeki aylarda daha fazla zam planladığını ortaya koyuyor.

Yüksek enflasyonun, halihazırda durgun seyreden Alman ekonomisi üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması öngörülürken, Almanya’nın önde gelen ekonomi araştırma enstitüleri bu yıla ilişkin büyüme öngörülerini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,8’e çekti.

Enerji ithalatına bağımlı olan Avrupa genelinde de benzer bir tablonun hakim olduğu dikkati çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yarın Avro Bölgesi mart ayı öncü enflasyon verilerini yayımlayacak. Piyasalarda, Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun ortalama yüzde 2,7’ye yükselmesi bekleniyor.

