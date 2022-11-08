Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,670.87
ETH/USDT
1,480.50
BTC/USDT
19,715.00
BIST 100
4,395.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, küresel ekonomideki risklerin arttığını söyledi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar süreceğini belirterek, “Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 08.11.2022
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, küresel ekonomideki risklerin arttığını söyledi

Moskova

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar süreceğini belirterek, “Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak. Son dönemde, küresel ekonomiye yönelik risk dengesi, daha zorlu bir senaryoya doğru kaydı.” dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Dönüşüm sürecinin, her sektörde farklı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Nabiullina, “Bazı sektörlerde yeni pazar arayışları varken, bazı sektörler ham madde ve ekipman tedarikçilerine yabancı alternatifler arıyor. Bazı alanlarda ise iç piyasaya yöneliyorlar. Bu çok karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir.” diye konuştu.

Nabiullina, söz konusu sürecin bir yıldan fazla süreceğini belirterek, “Tahminlerimize göre bu süreç bir yıldan fazla sürecek. Dönüşümün hızı ve başarısı çok sayıda etkene bağlı olacak. Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak.” dedi.

Küresel ekonomiye dair gelişmelerin de olumsuz yönde ilerlediğine işaret eden Nabiullina, “Son dönemde, küresel ekonomiye yönelik risk dengesi, daha zorlu bir senaryoya doğru kaydı. Bu sadece olayların gelişmesine seyirci kalmamız için bir sebep değil. Tam tersine, mümkün olan en kısa sürede, ekonominin hızlandırılmış bir şekilde yeniden yapılandırılması için koşulları yaratmalıyız.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödemelerde zorlukları aşmaya çalıştığını anlatan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası ve Rusya, ilişkilerini karşılıklı temelde, ortakları için yaptırım tehditlerini düşürmeye çalışarak geliştiriyor. Ancak bu oldukça zor çünkü her ülkeyle ilişkiyi kurarken farklı nüanslar devreye giriyor.” dedi.

Nabiullina, yurt dışına yönelik ödemelerde sorunların aşılmasının ise Rus rublesine güveni artırmaktan geçtiğine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için iş birliği yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutladı

Benzer haberler

Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı

Rusya, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, küresel ekonomideki risklerin arttığını söyledi

Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerini bombaladığını belirtti

Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi

Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi
NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü

Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet