Dolar
34.20
Euro
37.58
Altın
2,625.12
ETH/USDT
2,385.20
BTC/USDT
60,920.00
BIST 100
9,085.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısına katılıyor. “Ateş Serbest Faaliyeti-2024'’ Ankara’da devam ediyor
logo
Ekonomi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Nükleer beşli" yakında New York’ta toplanacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gelecek iki hafta içerisinde Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan “nükleer beşli”nin New York’ta bir araya geleceğini bildirdi.

Ali Cura  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Nükleer beşli" yakında New York’ta toplanacak

Moskova

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in "nükleer beşli" grubunun koordinatörlük hakkını üstlendiğini belirterek, “Onlara başarılar diliyoruz. Bunlar zor zamanlar ama desteğimize güvenebilirler.” dedi.

Nükleer beşli grubunun temaslarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun birinci komite toplantısı marjında yapılacağını bildiren Ryabkov, “Gününü bilmiyorum ama bu önümüzdeki iki haftanın konusu.” diye konuştu.

Ryabkov, "Bu formattaki Batılı üç katılımcının en azından biraz daha yapıcı davranacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

25 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "nükleer caydırıcılık” konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, “nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi” konusunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya’ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
DMM "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı
Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Nükleer beşli" yakında New York’ta toplanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Nükleer beşli" yakında New York’ta toplanacak

Kremlin: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verecek

AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verecek

Rusya: BMGK, ABD yüzünden Gazze'de akan kanı ve şiddeti durduracak adımı atamıyor

Rusya: BMGK, ABD yüzünden Gazze'de akan kanı ve şiddeti durduracak adımı atamıyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet