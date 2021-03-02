Euro
8.81
Dolar
7.33
BIST 100
1,530.12
Altın
1,731.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti

Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Emre Gürkan Abay   | 02.03.2021
Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a bağlı SberIndex'ten yapılan açıklamada, vatandaşların Kovid-19 salgınıyla ilgili algıladıkları risk seviyesinin azaldığı belirtildi.

Risk algısının azalması nedeniyle Rusların harcamalarını artırdıklarına işaret edilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının harcamaları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak salgınının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti." denildi.

Açıklamada, şubatta gıda ürünlerine yönelik harcamaların bir önceki aya göre yüzde 5,4, gıda dışı perakende ürünlere yönelik harcamaların ise yüzde 8,7 arttığı kaydedildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Rusya'da gıda fiyatları, Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselerek AB'ye kıyasla 7,5 kat fazla artış kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı
Halk sağlığı uzmanından 'mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı' uyarısı
Açılma sevinci yaşayan yeme-içme sektörü sıkı tedbiri elden bırakmayacak
Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Doğu ve Güneydoğu'da düşük Karadeniz'de yüksek seyrediyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Mart 2021)

Benzer haberler

Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı

Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı

Rusların harcamaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek artışı kaydetti

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Doğu ve Güneydoğu'da düşük Karadeniz'de yüksek seyrediyor

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 115 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 115 milyonu geçti
Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı

Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı
Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu

Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu