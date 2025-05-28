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Ekonomi

Rus Maliye Bakanı: İlave yaptırımlar getirilse bile bütçede bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’ya yönelik olası ilave yaptırım ve kısıtlamalar olması halinde bütçe yükümlülüklerini tümüyle yerine getireceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Rus Maliye Bakanı: İlave yaptırımlar getirilse bile bütçede bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecek

Moskova

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülkesinin federal bütçesine ilişkin konuştu.

Rusya’da gelirlerin düştüğü kömür sektöründeki durumu değerlendiren Siluanov, “Kömür endüstrisindeki zor duruma rağmen, genel olarak durumun kritik olduğunu söyleyemem. Açıkça devlet desteği gerektiriyor.” dedi.

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Siluanov, Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımların bütçeye etkisine ilişkin konuşarak, “İlave kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilse bile, bütçemizde bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecektir.” ifadesini kullandı.

İlave yaptırımlar halinde, mali ve makroekonomik istikrarı sağlamak ve bütçeyi dengelemek için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Siluanov, vergi mevzuatında önemli bir değişikliği planlamadıklarını sözlerine ekledi.

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