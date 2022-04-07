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Ekonomi

Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus kömürüne ambargo kararı almasının ardından Avrupa'da gün öncesi spot elektrik piyasasında fiyatlar arttı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 07.04.2022
Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Ankara

AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'da elektrik fiyatları yükselişe geçti.

European Power Exchange verilerine göre, Almanya'da dün gün öncesi spot piyasada megavatsaat başına 74,14 avro olan elektrik fiyatı bugün 120,87 avro oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 avrodan 228,69 avroya, Polonya'da 87,61 avrodan 96,98 avroya, Fransa'da 219,54 avrodan 248,11 avroya, İngiltere'de ise 177,78 avrodan 203,80 avroya yükseldi.

Belçika, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına 81,99 avrodan 212,93 avroya çıktı. Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 156,98 avro olan elektrik fiyatı, bugün 171,08 avro olarak kayda geçti.

İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 avrodan 243,90 avroya, Avusturya'da ise 140,18 avrodan 152,49 avroya yükseldi.

Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı üç haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106,79 avrodan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103,98 avrodan işlem görüyor.

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