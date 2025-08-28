Dolar
41.05
Euro
47.93
Altın
3,394.30
ETH/USDT
4,571.30
BTC/USDT
113,062.00
BIST 100
11,429.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırdığını bildirdi.

Başak Erkalan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, temmuzda elektrik üretiminde, anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılamada başarılı bir sınav verdi. Bu dönemde toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıkarak en yüksek aylık üretim değeri olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Günlük bazda elektrik üretimi de temmuzda zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi 1 milyon 250 bin 178 megavatsaatle rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavatsaat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Yazın artan elektrik talebi bilinçli tüketim alışkanlıklarını zorunlu kılıyor

Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Temmuzda petrol üretimi 4 milyon varil, doğal gaz üretimi 288 milyon metreküp oldu

Temmuzda petrol üretimi 4 milyon varil, doğal gaz üretimi 288 milyon metreküp oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, KKTC ve Botsvana enerji bakanlarıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, KKTC ve Botsvana enerji bakanlarıyla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet