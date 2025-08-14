Dolar
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, KKTC ve Botsvana enerji bakanlarıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Botsvana Madenler ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo ile görüştü.

Gülşen Çağatay  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, KKTC ve Botsvana enerji bakanlarıyla görüştü

Ankara

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanındaki işbirliğini daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Elektrik sektörü başta olmak üzere enerji arz güvenliğine katkı yapmak için atılması gereken adımları ele aldıklarını vurgulayan Bayraktar, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Elektrik başta olmak üzere KKTC'nin enerji arz güvenliğine katkı yapmak için atılması gereken adımları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanındaki iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguladık."

Öte yandan Bakan Bayraktar, Botsvana Madenler ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo ile bakanlıkta bir araya geldiklerini ifade ederek, "Özellikle madencilik, hidrokarbonlar ve elektrik altyapısı konusundaki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. İki dost ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında iş birliğinin somutlaştırılması konusunda fikir birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
