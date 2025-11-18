Bakan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'i kabul etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji altyapısını güçlendirmek ve enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için uluslararası kuruluşlarla geliştirilen güçlü diyaloğun kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
İstanbul
Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve heyetini Bakanlıkta kabul ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Enerji dönüşümümüzü hızlandıracak iletim hattı yatırımları, yenilenebilir enerji ve verimlilik uygulamalarının yanı sıra nükleer enerji ve doğal gaz alanlarındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Enerji altyapımızı güçlendirmek ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimize ulaşmak adına, uluslararası kuruluşlarla geliştirdiğimiz bu güçlü diyaloğu kararlılıkla sürdüreceğiz."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı