Ekonomi

Bakan Bayraktar: Ülkemizde güneşi, rüzgarı, jeotermali, kömürü, bütün enerji kaynaklarımızı kullanmamız lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Ümraniye Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi.

Başak Erkalan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Ümraniye Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kendi gemileri ve insan kaynağıyla petrol ve doğal gaz arama hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bayraktar, bu yolda gece gündüz yoğun çaba sarf ettiklerini aktararak, "Gabar'da eskiden roket sesleri, kan, gözyaşı, kurşun ve ölüm vardı, şimdi o dağlarda binlerce insan, binlerce genç kardeşimiz çalışıyor ve her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değeri olan petrolü toprağın altından çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gazı 2 bin 100 metre deniz derinliğindeki bir lokasyonda bulup 170 kilometre mesafeden karaya taşıdıklarını ve evlerde kullanılır hale getirdiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin çok yakında Somali'de sondaj yapacağını anımsattı.

Türkiye'nin enerji vizyonuna değinen Bayraktar, "Ülkemizde güneşi, rüzgarı, jeotermali, kömürü, bütün enerji kaynaklarımızı ve nükleeri, hiç ayırt etmeksizin mutlaka kullanmamız lazım. Bunlar ülkemizin olmazsa olmaz ana konularıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hayatın her aşamasında farklı sınavların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir kısmı daha zor, bir kısmı daha kolay ama günün sonunda bizim görevimiz bu zorlu sınavlarda veya karşımıza çıkan konularda mücadele etmek, gayret etmek, çalışmak, elimizden gelenin en iyisini yapabilmek. Bazen başarısız olabiliriz, neticelerimiz istediğimiz gibi olmayabilir ama hayatta en önemli, en değerli şey o gayret, o enerjiyi kaybetmemek. Günün sonunda, sarf ettiğiniz her çaba mutlaka bir gün size dönecek. Daha aydınlık yarınlar için, siz gençlerimizin çok daha iyi, çok daha güzel, müreffeh bir ülkede yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz. Bayrağı size devrettiğimizde inşallah siz de bizden çok daha ileriye bunu götüreceksiniz."

