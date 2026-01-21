Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavat oldu

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, aralık ayı sonu itibarıyla 122 bin 519 megavata yükseldi.

Başak Erkalan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavat oldu

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,3'üne karşılık gelen 76 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 109 megavat ile yüzde 20,5'e, rüzgarın payı da 14 bin 774 megavatla yüzde 12,1'e erişti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise 2025'te yüzde 32,6 ile 39 bin 883 megavata çıkmış oldu.

2025'te toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken bu tüketime 362 bin 992 gigavatsaatlik rekor üretimle karşılık verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı, 40 bin megavata yaklaştı. Böylece, güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık." ifadelerini kullandı.

2025'te güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgarın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını vurgulayan Bayraktar, "Buna göre, 2025'te toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, toplam üretimin yüzde 56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ifade ederek, "Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:

Kaynak

Kurulu güç (megavat)

Pay (%)

Hidroelektrik

32.294

26,4

Güneş

25.109

20,5

Doğal Gaz

24.232

19,8

Rüzgâr

14.774

12,1

Yerli Kömür

11.550

9,4

İthal Kömür

10.456

8,5

Biyokütle

2.346

1,9

Jeotermal

1.758

1,4

TOPLAM

122.519

%100

Türkiye kritik minerallerde katma değerli üretimle küresel aktör olabilir

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Enerji Bakanı Bayraktar ile Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'nin ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını bildirdi

Bakan Bayraktar, kesintisiz enerji akışı için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu bildirdi

Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı

