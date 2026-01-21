Dolar
43.29
Euro
50.71
Altın
4,859.85
ETH/USDT
2,951.20
BTC/USDT
89,096.00
BIST 100
12,646.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti TBMM Grup Toplantısı AK Parti TBMM Grup Toplantısı Fenerbahçe-Aston Villa maçına doğru
logo
Gündem

Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi

Türkiye - Yunanistan sınır hattında yer alan Meriç Nehri'nde görev yapan botlu jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olaylarına karşı su ve kara unsurlarıyla koordineli denetimlerini sürdürüyor.

Cihan Demirci  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne'de Meriç Nehri'nde güvenlik, botlu jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, göçmen kaçakçılığı ve asayiş olaylarına müdahale edilmesi amacıyla geçen yıl 15 Ekim'de kurulan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Meriç Nehri ve çevresinde görevini aralıksız sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye - Yunanistan sınır hattında yer alması nedeniyle stratejik öneme sahip Meriç Nehri'nde botla devriye atan jandarma ekiplerine, kıyı şeridinde görev yapan asayiş ekipleri de eşlik ediyor.

Su üzerinde yapılan kontroller sırasında, nehir çevresinde bulunan kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri, nehirde ve kıyı hattında yaşanabilecek göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçiş ve asayiş olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Meriç Nehri'nde Yunanistan sınırına kadar 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler kurulduğu günden bu yana 60 devriye gerçekleştirdi.

Ekip, görev çizelgesi ve gelen ihbarlar doğrultusunda devriye görevini icra ediyor.

Kaçakçılıkla mücadele ve denetimler sürüyor

Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemeye yönelik denetimler de yapıyor.

Su üstündeki geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan ekipler, kıyı birlikleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

Ekip, ayrıca düzensiz göçün önleme çalışmalarının yanı sıra nehirde mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtarıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ekipler son dönemde Meriç Nehri ve çevresinde gerçekleştirdikleri denetimlerde izinsiz nehre girilmesi, ruhsatsız su altı araştırmaları ve kaçak avcılığa yönelik çok sayıda ihlali engelledi.

Aynı zamanda su üstü spor müsabakalarının düzenlendiği Meriç Nehri'nde, organizasyonların güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirler jandarma ekiplerince alınıyor.

Botlu jandarma ekipleri, Meriç Nehri'nin yanı sıra Gala Gölü Milli Parkı, bölgedeki barajlar, göller ve akarsularda da "güvenli sular" kapsamında denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi
Kara yollarında emniyetli ve güvenli tır park alanları önceliklendirilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi

Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi

Kürek sporunun 2026 takvimi belli oldu, yarışların merkezi Edirne olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet