Ekonomi

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Bakan Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık finansman için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu finansmanın, yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik."

