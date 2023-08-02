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Ekonomi

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1,4 büyüdü

Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüdüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1,4 büyüdü

Moskova

Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin haziranda da yüzde 5,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, sanayi üretiminin yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 büyüdüğü belirtilirken, enflasyonun ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 2,1 daralan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.

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