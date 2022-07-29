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Ekonomi

Rize'den yılın ilk 6 ayında 4,7 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Rize'den yılın 6 aylık döneminde 25 ülkeye yapılan çay ihracatı, 4 milyon 749 bin 567 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 29.07.2022
Rize'den yılın ilk 6 ayında 4,7 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 3 bin 652 tonluk çay ihracatından 12 milyon 234 bin 737 dolar gelir sağlandı.

Ülke geneli çay ihracatının miktarda yaklaşık yüzde 46, değerde ise yüzde 38 Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Rize'den bu dönem 1685 ton çay ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan da 4 milyon 749 bin 567 dolar kazanç sağlandı.

Belçika, Ukrayna ve ABD, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.

Rize'den ilk yarıda Belçika'ya 3 milyon 98 bin 203 dolarlık, Ukrayna'ya 334 milyon 380 bin dolarlık ve ABD'ye de 222 bin 59 dolarlık çay satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Senegal, Kanada, Özbekistan, Bosna-Hersek, Moldovya, Arnavutluk ve Sırbistan'a da bu dönem çay ihraç edildi.

"Türkiye'den Belçika'ya yapılan çay ihracatının tamamına yakı Rize'den"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayına yurt dışı piyasalardan gelen ilginin giderek arttığını söyledi.

Rize'nin de ülke çay ihracatında önemli bir potansiyeli oluşturduğunu dile getiren Gürdoğan, "Çayın yurt dışı piyasalarda ilgi görmesi ve beğeni ile tüketilmesi ihracatımıza pozitif olarak yansıdı. Gerçekten çay ülkemize ve bölgemize net döviz girdiği sağlayan önemli ihraç kalemlerimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, Türkiye'den Belçika'ya yapılan çay ihracatının neredeyse tamamına yakınının Rize'den gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'den de ilk yarıda 3 milyon 204 bin 386 dolarla en fazla çay ihraç eden ülke Belçika oldu. Bu ihracatın neredeyse tamamına yakını ilimizden gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok önemli çünkü Türk çayının Avrupa Birliği ülkelerine dağıtımı Belçika üzerinden yapılıyor."

Çay ihracatında yılın çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandığını işaret eden Gürdoğan, çayın ihracatının daha da ileri noktalara taşınabileceğini, bu doğrultuda yeni çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.


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