Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,980.70
BTC/USDT
99,592.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için Sarıçam Buruk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlalinde uygulanacak para cezası artırıldı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlallerinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 241 bin 43 lira olarak belirlendi.

Mehmet Can Toptaş  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlalinde uygulanacak para cezası artırıldı

Ankara

Rekabet Kurumunca hazırlanan konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kanun'da ifade edilen idari para cezası alt sınırı, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 lira olarak uygulanacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de "makas atarak" 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapsin gerekçesi açıklandı
Jandarmanın dedektifleri gelişmiş teknolojiyle "delilden zanlıya" ulaşıyor
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Hazine "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi"nde İsrail menşeili firmanın kesinlikle görev almadığını bildirdi
Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısına dava

Benzer haberler

İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uzatma soruşturması başlatıldı

İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uzatma soruşturması başlatıldı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlalinde uygulanacak para cezası artırıldı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı

Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
İl afet ve acil durum müdürlükleri işlemlerine açılacak davalarda taraf belirlenmesi düzenlemesi iptal edildi

İl afet ve acil durum müdürlükleri işlemlerine açılacak davalarda taraf belirlenmesi düzenlemesi iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet