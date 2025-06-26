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Ekonomi

Teşebbüsler arasındaki uzmanlaşma anlaşmalarına tanınan grup muafiyetlerine düzenleme

Rekabet Kurumunun teşebbüsler arasında yapılan uzmanlaşma anlaşmalarına ilişkin grup muafiyetlerinde düzenlemeye gidildi.

Zeynep Duyar  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Teşebbüsler arasındaki uzmanlaşma anlaşmalarına tanınan grup muafiyetlerine düzenleme

Ankara

Kurumun konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, teşebbüsler arasında yapılan uzmanlaşma anlaşmalarının, ilgili kanundaki "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşulları düzenlendi.

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Buna göre, muafiyetten, aynı ürün pazarında faaliyet gösteren iki ya da daha fazla taraf arasında yapılan tek taraflı ve karşılıklı uzmanlaşma anlaşmalarıyla ortaklaşa üretim anlaşmaları için yararlanılabilecek.

Muafiyet, tarafların, münhasır alım veya satım yükümlülüğünü kabul etmesi ve uzmanlaşma ürünlerini ortak dağıtması durumlarında da geçerli olacak.

Söz konusu anlaşmaların esas amacı olmaması kaydıyla, bunların uygulanmasıyla doğrudan ilişkili ve gerekli olan, bir veya birden fazla tarafa fikri mülkiyet hakları devri ya da lisans verilmesi gibi yan hükümler için de bu tebliğ hükümleri geçerli kılındı.

Rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelleme amacı taşıyan sınırlamaları içeren uzmanlaşma anlaşmaları, ortak dağıtım kapsamındaki doğrudan müşteriler hariç, üçüncü taraflara ürün satışında fiyat tespiti, pazarların veya müşterilerin paylaşımı, üretim miktarı veya satışların sınırlandırılması durumlarında muafiyetten yararlanılamayacak.

Muafiyetler, tarafların toplam pazar payının, uzmanlaşma ürünlerinin ait olduğu ilgili pazarların herhangi birinde yüzde 20'yi aşmadığı durumda geçerli olacak.

Yürürlükten kaldırılan Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanan ancak yeni tebliğde öngörülen koşulları taşımayan anlaşmaların 2 yıl içinde belirtildiği şekilde değiştirilmeleri gerekiyor. Bu süre içinde anılan anlaşmalara, ilgili kanununda öngörülen yasaklama uygulanmayacak.

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