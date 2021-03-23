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Ekonomi

Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, 15'i genel, 10'u hukuk, 5'i bilişim kadroları için olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavla 30 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Mustafa Çalkaya   | 23.03.2021
Rekabet Kurumu 30 rekabet uzman yardımcısı alacak

Ankara

Rekabet Kurumu'nun personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabet Kurumu, 15'i genel, 10'u hukuk, 5'i bilişim kadroları için olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavla 30 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde, "www.rekabet.gov.tr" internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Yazılı sınav, 24 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinden ilan edilecek, bilgiler adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

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