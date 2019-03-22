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Ekonomi

Rekabet Kurulundan 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma

Rekabet Kurulu, 14'ü İstanbul, 7'si Ankara, 3'ü Antalya'da olmak üzere 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlarda bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.03.2019
Rekabet Kurulundan 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma

Ankara

Rekabet Kurulunca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulunca, 14'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, 7'si Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde, 3'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

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