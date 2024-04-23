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Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

Fransa'da terör örgütü PKK'yı finanse ettikleri gerekçesiyle 3 vilayette toplam 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Esra Taşkın  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Fransa'da terör örgütü PKK'nın finanse edilmesiyle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

Paris

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (Pnat), AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Paris Adli Mahkemesinin terörle mücadele birimi, 2020-2024 yıllarında terör örgütü PKK ile bağlantılı suçlarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma, terör eylemi hazırlığı amacıyla bir suç grubuna katılmak, terör örgütünü finanse etmek ve PKK terör örgütüyle bağlantılı olarak organize çete halinde haraç toplama girişimi gerekçeleriyle açıldı.

Fransa'da söz konusu soruşturma kapsamında Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne ve Bouches du Rhone vilayetlerinde bugün 8 kişi gözaltına alındı.

Komşu ülke Belçika'da terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislerde yapılan aramalar, bir Fransız terörle mücadele savcısının talebi üzerine gerçekleştirildi.

Belçika'da federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirmişti.

Ofislerde arama yapılan operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konulmuştu.

Polis kaynakları 200'den fazla polisin katılımıyla yerel saatle 01.30'da başlayan operasyonun 4 saat sürdüğünü belirtmişti.

Belçika Federal Savcılığı, operasyonun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda soruşturma yürüten Fransa'nın talebi üzerine gerçekleştirildiğini bildirmişti.

3 PKK'lı iade edildi

Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları 27 Mart'ta Charles de Gaulle Havalimanı'nda olay çıkarmıştı.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırmıştı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal ise 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Fransa'dan son bir ay içinde PKK'lı Serhat Gültekin de Türkiye'ye iade edildi.

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