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İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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